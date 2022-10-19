На прес-конференції перед матчем проти Манчестер Сіті Клопп заявив, що ніхто не може конкурувати з "містянами" у фінансовій могутності. Після цього німця звинуватили у ксенофобії, хоча сам тренер себе винним не вважає і звернувся до суду, повідомляє The Athletic.

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"Якби я був ксенофобом, я б ненавидів себе за це. Це не вперше, коли мене не так зрозуміли. Коли таке трапляється, я не можу нічого зробити. Це реалії життя публічних людей.

Розумію, що повинен бути обережнішим. Я намагатимусь робити це в майбутньому. Я говорю те, що знаю, або суджу про певні речі так, як я це бачу. Все почалося з питання, я відповів на нього, а все інше вже було додумано", – заявив Клопп.

Нагадаємо, 16 жовтня Ліверпуль завдав Манчестер Сіті першої поразки в сезоні, обігравши команду Гвардіоли в 11-му турі АПЛ завдяки голу Мохамеда Салаха.

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