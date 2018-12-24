Клопп пояснив слабку форму Салаха на старті сезону

Головний тренер англійського Ліверпуля Юрген Клопп знайшов пояснення слабкій формі лідера "червоних" Мохамеда Салаха в дебютних матчах сезону.

"У нього не все було гаразд із здоров'ям на початку сезону. Якщо ти офісний працівник і ушкодив плече руки, якою не пишеш, то в тебе все в нормі. Та якщо ти футболіст, то повинен відновитися на всі сто.

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До того ж, йому потрібно було адаптуватися на трохи іншій позиції. Швидкість і бажання досі при ньому, він дуже важливий у частині завершення атак, а також у їхній підготовці. Він все ще достатньо молодий, щоб оновлювати свій стиль гри", – розповів Клопп у коментарі Liverpool Echo.

Відзначимо, що в сезоні 2018/19 Мохамед Салах провів 18 матчів в АПЛ, у яких забив 11 м'ячів і зробив 6 асистів. На відміну від попереднього сезону він грає на вістрі атаки, а не на фланзі.