Клопп повторив рекорд Фергюсона – відеоогляд матчу Челсі – Ліверпуль – 0:0 (серія пенальті – 5:6)
22:31 - Читать на русском
Ліверпуль обіграв Челсі у фіналі Кубка Англії. Дивіться відеоогляд поєдинку на "Футбол 24".
осн. час ( 0 : 0 )
пен. ( 6 : 5 )
завершено
Як і у фіналі Кубка Ліги, команди не спромоглися забити бодай гол ні у основний, ні у компенсований час. Знову все вирішила серія пенальті, і знову у ній сильнішими виявилися "червоні".
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Ця перемога стала знаковою для наставника Ліверпуля. Юрген Клопп зумів повторити рекорд Алекса Фергюсона – більше жоден менеджер не виграва Кубок/Лігу чемпіонів, АПЛ, Кубок Англії та Кубок Ліги на чолі однієї команди.
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