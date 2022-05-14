Як і у фіналі Кубка Ліги, команди не спромоглися забити бодай гол ні у основний, ні у компенсований час. Знову все вирішила серія пенальті, і знову у ній сильнішими виявилися "червоні".

Ліверпуль здобув Кубок Англії, здолавши Челсі в серії пенальті – дежавю з попереднього фіналу, травми ван Дейка і Салаха

Ця перемога стала знаковою для наставника Ліверпуля. Юрген Клопп зумів повторити рекорд Алекса Фергюсона – більше жоден менеджер не виграва Кубок/Лігу чемпіонів, АПЛ, Кубок Англії та Кубок Ліги на чолі однієї команди.