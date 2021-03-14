"Не мені ухвалювати рішення, але, чесно кажучи, інформація, якою я наразі володію, є такою, що це буде малоймовірно. Ми всі сподіваємося, що вони будуть готові почати передсезонну підготовку разом з нами, ось на що ми всі сподіваємося.

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Джо все ще навіть не бігає, Вірджил вже розпочав бігову роботу, але йому дуже складно. Ми будемо щасливі, коли вони будуть готові тренуватися з нами, але про Євро я б не думав.

Коли гравець повинен повернутися, щоб бути готовим до гри на Євро? За тиждень до цього? У день початку Євро? Я не знаю. Я розумію, можливо, це необхідно, але ми не можемо ухвалювати це рішення і не будемо. Вони повернуться, коли повернуться", – цитує Клоппа Skysports.

Нагадаємо, старт континентальної першості запланований на 11 червня. Варто зауважити, що Вірджил ван Дейк – один із лідерів збірної Нідерландів, якій належить зіграти проти команди України на груповому етапі турніру вже у першому турі. Зустріч має відбутися 13 червня.

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