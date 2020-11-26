Матч 6-го туру Ліги чемпіонів між Ліверпулем та Мітьюлландом, який запланований на 9 грудня, перенесли з Данії у Німеччину, зокрема – в Дортмунд, інформує Bild.

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Передумовою зміни місця проведення зустрічі є закони Великобританії, адже, згідно з ними, Ліверпуль має провести 14 днів на карантині після прильоту з Данії. Відповідно, команда не зможе ні тренуватись, ні брати участь у поєдинках. З огляду на це, УЄФА дав згоду на перенесення матчу в інше місто.

Зауважимо, приїзд Ліверпуля у Дортмунд є непересічною подією для наставника мерсисайдців Юргена Клоппа. Фахівець очолював місцеву Борусію протягом 2008-2015 років. З нею він ставав чемпіоном Бундесліги та здобував Суперкубок Німеччини (по два рази), а також тріумфував у Кубку.

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