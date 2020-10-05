Слабка гра іспанця у матчі проти Астон Вілли (2:7) стала останньою краплею для тренера "червоних", інформує The Independent.

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В завершальний день трансферного вікна (5 жовтня) Ліверпуль спробує підписати іншого дублера для Аліссона. Найімовірніший варіант – Пауло Гассаніга, який виконував схожу роль у Тоттенхемі за Уго Льорісом. Після приходу Харта 28-річний аргентинець не потрапляє навіть на лаву запасних "шпор", тому лондонці можуть безболісно відпустити Гассанігу.

Додамо, що Аліссон має проблеми зі спиною, через які пропустить близько 5-6 тижнів.

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