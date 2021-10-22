Наставник Ліверпуля незадовго до протистояння з "червоними дияволами" в 9-му турі АПЛ проаналізував сильні сторони нападників обох команд.

"Порівняння Салаха і Роналду? Навіщо нам взагалі порівнювати їх? Це гравці світового класу.

Ліва нога Мо, ймовірно, сильніша, ніж у Роналду. Кріштіану трохи кращий у повітрі, і його права нога трохи краща. Вони обидва досить швидкі і пристрасно хочуть забивати голи", – цитує Клоппа Mirror.

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Зауважимо, в активі єгиптянина 7 голів у 8-ми поєдинках поточного сезоні АПЛ. Кріштіану забив 3 голи, але зіграв лише 5 матчів.

Поєдинок Манчестер Юнайтед – Ліверпуль стартує 24 жовтня о 18:30 за Києвом. Мерсисайдці посідають друге місце, команда Сульшера йде 6-ю.

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