Клопп порівняв реакцію фанатів на чемпіонство у Борусії Д та Ліверпулі

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп, як завжди, скромно оцінив потенціал своєї команди на наступний сезон.

"Я чув, як люди говорять, що ми можемо виграти два титули АПЛ поспіль. Це дійсно смішно. Очевидно, це чисто англійська річ. Коли ми в Борусії Д стали чемпіонами у 2011 році, ніхто не сказав нам, що ми повинні знову стати чемпіонами.

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Люди можуть очікувати від нас ще однієї перемоги в чемпіонаті. Чи це можливо? Я не знаю, але коли я розмірковую про наступний сезон, то не думаю про чергову перемогу. Це не означає, що ми не хочемо цього, а тільки лише те, що нам потрібно ще багато зробити перед цим", – цитує Клоппа Sky Sports.

Нагадаємо, у нинішньому сезоні німецькому фахівцю на чолі Ліверпуля вдалось достроково здобути золоті медалі АПЛ, чого мерсисайдцям не вдавалось вже 30 років. У минулому сезоні підопічні Клоппа тріумфували у Лізі чемпіонів.

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