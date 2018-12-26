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Клопп: Поразка Манчестер Сіті нічого не означає

20:58 161 Читать на русском
Клопп: Поразка Манчестер Сіті нічого не означає
Юрген Клопп / Фото: ФК Ліверпуль

Наставник Ліверпуля прокоментував перемогу своїх підопічних над Ньюкаслом та 7-очковий відрив від Манчестер Сіті у турнірній таблиці.

"Ми провели чудовий матч. Багато атакували, багато били по воротах, реалізували декілька моментів, не пропустили. Це чудовий результат.

Ліверпуль – Ньюкасл – 4:0 – відео голів та огляд матчу

У першому таймі ми контролювали хід гри, але діяли дуже повільно. У другому таймі додали у швидкості та зберегли контроль. Хлопці чудово діють попри те, що склад може мінятися на кожну гру. Вони важко працюють та заслуговують на позитивний результат.

Поразка Манчестер Сіті не дає мені жодної впевненості у здобутті титулу. Їхня поразка взагалі нічого не означає. Так, в даний момент нам важливо мати більший відрив, але на цьому все. Ми гратимемо проти них та інших потужних суперників. Ми не літаємо у хмарах, а твердо стоїмо на землі та рухаємося від матчу до матчу", – сказав Клопп у коментарі ВВС.

Ліверпуль впевнено переміг Ньюкасл та відірвався від Манчестер Сіті на 7 очок

Англія19 турЕнфілд (Ліверпуль)

Ліверпуль - Ньюкасл: Середа 26 грудня 2018

Ліверпуль
Матч завершено
4 : 0
Ньюкасл
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Теги
Англія Манчестер Сіті Манчестер Сіті Ліверпуль Ліверпуль Юрген Клопп Юрген Клопп Ліверпуль - Ньюкасл
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