Юліан Нагельсманн був змушений "стояти в черзі", щоб очолити збірну Німеччини.

Першим кандидатом для роботи з Бундестім був Юрген Клопп, стверджує The Times.

Нагельсманн офіційно очолив збірну Німеччини

Німецький футбольний союз зробив пропозицію тренеру Ліверпуля, однак відразу отримав відмову. Клопп цілковито вірний "червоним" і хоче побудувати нову суперкоманду. Натомість Нагельсманн залишався вільним після звільнення з Баварії у березні цього року.

Нагадаємо, збірна Німеччини буде господарем Євро-2024, тому автоматично отримала путівку до фінальної стадії турніру. Попередній керманич Хансі Флік втратив посаду через слабкі результати у товариських матчах.

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