Клопп "подарував" Нагельсманну збірну Німеччини – першим пропозицію отримав тренер Ліверпуля
Юліан Нагельсманн був змушений "стояти в черзі", щоб очолити збірну Німеччини.
Першим кандидатом для роботи з Бундестім був Юрген Клопп, стверджує The Times.
Нагельсманн офіційно очолив збірну Німеччини
Німецький футбольний союз зробив пропозицію тренеру Ліверпуля, однак відразу отримав відмову. Клопп цілковито вірний "червоним" і хоче побудувати нову суперкоманду. Натомість Нагельсманн залишався вільним після звільнення з Баварії у березні цього року.
Нагадаємо, збірна Німеччини буде господарем Євро-2024, тому автоматично отримала путівку до фінальної стадії турніру. Попередній керманич Хансі Флік втратив посаду через слабкі результати у товариських матчах.
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