"Є дуже багато загроз. Челсі чудово попрацював на ринку, у них неймовірна команда. Нам і в минулому сезоні довелося зазнати чимало проблем від них.

Клопп розкрив свої плани після завершення контракту з Ліверпулем

Крістіан Пулішіч пропустив перший тур, але до нашої гри він, імовірно, буде готовий. Я добре знаю Кая Хаверца за виступами в Бундеслізі – він зіграє чималу роль в цьому сезоні. Велика кількість сильних гравців у кожній лінії – це не найбільша загроза. Нам потрібно остерігатися всього Челсі, як команди, саме так влаштований футбол", – цитує Клоппа Sky Sports.

Додамо, що очна зустріч Ліверпуля та Челсі в рамках 2 туру АПЛ відбудеться вже у неділю (20 вересня).

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