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Клопп підтримує бренд спідньої білизни Роналду – Вейналдум розповів кумедну історію з фіналу ЛЧ у Києві

13:43 651 Читать на русском
Клопп підтримує бренд спідньої білизни Роналду – Вейналдум розповів кумедну історію з фіналу ЛЧ у Києві
Юрген Клопп / Фото ФК Ліверпуль

Хавбек Ліверпуля Джорджініо Вейналдум зізнався, як Юрген Клопп знімав напругу в роздягальні мерсисайдців переді фіналом Ліги чемпіонів проти Реала в Києві.

"Ми бачили, що на ньому були труси Кріштіану Роналду. Він заправив в них свою сорочку.

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Вся роздягальня валялася на підлозі і реготала до сліз. Це відразу знизило градус напруги. Зазвичай в таких ситуаціях всі серйозні і зосереджені. Але Клопп розслабився і пожартував", – цитує Вейналдума The Athletic.

Незважаючи на позитивний настрій, тоді Ліверпуль зазнав поразки від мадридців (1:3), але вже наступного сезону реабілітувався, завоювавши головний клубний трофей Європи.

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Теги
Ліверпуль Ліверпуль Англія Юрген Клопп Юрген Клопп футбольні курйози Джорджініо Вейналдум Джорджініо Вейналдум
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