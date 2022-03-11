"Томас Тухель і я знаємо один одного, але ми не надто близькі, щоб спілкуватись поза іграми чи в інші моменти. Він, гравці і усі працівники Челсі не несуть відповідальності за те, що відбувається навколо них.

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Лише одна людина справді винна – це Володимир Путін. Я не знаю про роль Романа Абрамовича у цьому, але з роками можна було зрозуміти, що він досить близький з президентом РФ.

Я гадаю, що те, що зробило правління Великобританії, було правильним. Але щоб бути на 100% чесним, це не круто для людей в Челсі та вболівальників. Я це розумію, але дії уряду були логічними", – цитує Клоппа Metro.

Нагадаємо, санкції нещадно вдарили по "пенсіонерах". Клубу заборонили займатись комерційною діяльністю та здійснювати трансфери. Титульний спонсор Three UK вже припинив співпрацю з Челсі, а технічний спонсор Nike роздумує над цим.

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