Клопп перед дербі з Евертоном похвалив Марку Сілву – він ніколи не обігрував португальця

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп поділився очікуваннями напередодні мерсисайдського дербі проти Евертона.

"У Марку Сілви найкращий склад за тривалий час. Він запросив тих гравців, яких хотів. Рішарлісон – що за гравець! Волкот прийшов в минулому сезоні, Гомеш, Міна, Бернард.

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З того часу, як я в Ліверпулі, це точно найкращий склад Евертона. Сто відсотків. У них є креатив, швидкість і організація гри.

Коулмен повернувся, Майкл Кін вписався, Дінь – це молодий Лейтон Бейнс. І в воротах у них перший номер збірної Англії.

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Це класний склад, і у всіх чемпіонатах Евертон був би в єврокубках. Упевнений в цьому на 100%. У будь-якому турнірі це була б команда рівня єврокубків. В Англії з цим складніше. Але їх прогрес і розвиток очевидні", – цитує Клоппа Sky Sports.

Це буде третя очна зустріч команд Клоппа та Сілви. Наразі перевага на стороні наставника Евертона, його Уотфорд одного разу обіграв Ліверпуль, а ще один матч звів до нічиєї.