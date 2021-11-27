"Минулого сезону нам не вистачало стабільності. Проблема полягала в тому, що на ранній стадії сезону ми не могли показувати звичний футбол. Очевидно, що зараз стабільність повернулась до нас. Нам потрібно було знайти рішення, і хвала Богу, що ми зробили це досить швидко, достроково вийшли в плей-офф ЛЧ.

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Цього року ми мали правильну передсезонку, це дуже допомогло. Ми змогли попрацювати над безліччю речей і знову показуємо стабільність.

Чесно кажучи, я невдоволений тими моментами, які ми сьогодні допустили біля своїх воріт. У мене немає проблем з тим, що Алі робить фантастичні сейви, але суперник не повинен двічі виходити віч-на-віч, це точно. Над цим доведеться добре попрацювати. Ми повинні бути більш стабільними, серйозними, безжальними в обороні настільки, наскільки можливо. Ми не будемо вічно забивати по два голи за матч, але поки що це так і це добре. Але якщо ми виграємо з рахунком 1:0, я теж буду щасливим. Зараз ми показуємо ледь не найкращий свій футбол, але сезон довгий", – цитує Клоппа офіційний сайт Ліверпуля.

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