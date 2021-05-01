"Чи має Ліверпуль перемагати на Олд Траффорд? Зобов'язаний. Більше ніж на 100 відсотків. Якщо ми не будемо перемагати, то втратимо шанси на єврокубки. Форма Манчестер Юнайтед? Коли ти щотижня граєш по четвергах і неділях, то звикаєш до такого графіку, але, звичайно, він не допомагає.

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Це складний виклик для них. У п'ятницю та суботу вони відновлюються, а потім знову грають. У них немає можливості вносити тактичні зміни, але я не думаю, що зараз вони хочуть це робити. На нас очікує складний, інтенсивний матч. Ми дивилися гру Манчестер Юнайтед проти Роми, і вони були чудові. Особливо, коли їм дають грати. Вони літали по полю.

Я впевнений, вони досі думають, що мають шанси на перемогу в АПЛ. Обом командам потрібна перемога в майбутній грі, а це – хороший рецепт для відмінного матчу", – наводить слова Клоппа Sky Sports.

Зазначимо, поєдинок Манчестер Юнайтед – Ліверпуль відбудеться вже завтра, 2 травня, початок о 18:30. Манкуніанці наразі посідають друге місце з 67 очками в активі, а мерсисайдці з 54 пунктами – шості.

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