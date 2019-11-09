toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
КОПЕНГАГЕН - ДИНАМО ШАХТАР - ДИНАМО ЛІВЕРПУЛЬ - МАНЧЕСТЕР СІТІ

Клопп оцінив ймовірність переходу Мбаппе у Ліверпуль

09:59 610 Читать на русском
Клопп оцінив ймовірність переходу Мбаппе у Ліверпуль
Юрген Клопп та Кіліан Мбаппе / Getty images

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп заявив, що "червоні" не можуть дозволити собі придбати форварда ПСЖ і збірної Франції Кіліана Мбаппе.

"Складно купити гравця такого калібру. Наразі я не бачу жодного клубу, який міг би купити Мбаппе у ПСЖ. Це стосується і нас.

Ліверпуль може побити трансферний рекорд заради трансферу Мбаппе

Добре, зі спортивної точки зору мало причин не підписувати Кіліана, він відмінний футболіст. Але справа в грошах, звичайно. Немає шансів. Абсолютно ніяких шансів", – цитує Клоппа Guardian.

Очікується, що Мбаппе покине ПСЖ після закінчення сезону 2019/20. Головними конкурентами у боротьбі за 20-річного француза європейські ЗМІ називають мадридський Реал та туринський Ювентус.

Неймар не потрібен ПСЖ – результативна трійця парижан відправляє бразильця в чергову "аргентинську" тінь

blog_ava
Венгер підтвердив, що веде переговори з Баварією
00:16
898
Теги
Англія Юрген Клопп Юрген Клопп Кіліан Мбаппе Кіліан Мбаппе Ліверпуль Ліверпуль ПСЖ ПСЖ
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
8
год
:
19
хв
Баварія
19:30
Борусія Дортмунд
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук