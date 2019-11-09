Клопп оцінив ймовірність переходу Мбаппе у Ліверпуль

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп заявив, що "червоні" не можуть дозволити собі придбати форварда ПСЖ і збірної Франції Кіліана Мбаппе.

"Складно купити гравця такого калібру. Наразі я не бачу жодного клубу, який міг би купити Мбаппе у ПСЖ. Це стосується і нас.

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Добре, зі спортивної точки зору мало причин не підписувати Кіліана, він відмінний футболіст. Але справа в грошах, звичайно. Немає шансів. Абсолютно ніяких шансів", – цитує Клоппа Guardian.

Очікується, що Мбаппе покине ПСЖ після закінчення сезону 2019/20. Головними конкурентами у боротьбі за 20-річного француза європейські ЗМІ називають мадридський Реал та туринський Ювентус.

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