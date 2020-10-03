Наставник Ліверпуля Юрген Клопп готується до серйозної боротьби у груповому етапі Ліги чемпіонів.

"Нам випала справді сильна група. Всі знають, наскільки хорошим був Аякс два роки тому. Цей клуб завжди будує цікавий склад з відповідними амбіціями.

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У Аталанти також захоплюючий проект. Вони показують чимало цікавих речей. Це правильна футбольна група – усі команди багато бігають, всі матчі будуть напруженими", – цитує Клоппа Football Italia.

Нагадаємо, четвертою командою у групі D став скромний Мітьюлланд, який на стадії кваліфікації вибив празьку Славію та Янг Бойз.

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