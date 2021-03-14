"Перемога була б мрією. Але ми не в тій ситуації, щоб розповідати казки. Для нас це четвертий чвертьфінал. Це добре. Але наші мрії і бажання – це інше.

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Зараз єдине, про що ми думаємо, – підготовка до матчу з Вулверхемптоном. Ми намагаємося виступати якомога краще", – цитує Liverpool Echo.

Нагадаємо, Ліверпуль в 1/8 фіналу нинішнього розіграшу Ліги чемпіонів обіграв РБ Лейпциг і вийшов до чвертьфіналу. У чемпіонаті Англії команда посідає 8-е місце в турнірній таблиці. У понеділок, 15 березня, Ліверпуль зіграє проти Вулверхемптона.

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