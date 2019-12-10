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Клопп оцінив рівень Холанда та озвучив рецепт нейтралізації бомбардира

07:30 356 Читать на русском
Клопп оцінив рівень Холанда та озвучив рецепт нейтралізації бомбардира
Ерлінг Холанд (у центрі) / EPA

Головний тренер англійського Ліверпуля Юрген Клопп поділився своїми враженнями від гри юного форварда австрійського Зальцбурга Ерлінга Холанда.

 

"Холанду всього 19 років, але це розкішний нападник. Як з ним впоратися? Спробувати позбавити його м'яча.

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Це дійсно неймовірно талановитий хлопець. Як і проти найкращих форвардів світу, потрібно намагатися залишити його "голодним". Але це не єдиний хороший гравець у складі Зальцбурга", – цитує коуча офіційний сайт УЄФА.

У нинішньому сезоні Ерлінг Холанд демонструє неймовірну результативність. У його активі вже 28 м'ячів у всіх турнірах (21 матч). У вівторок, 10 грудня, він спробує допомогти австрійському гранду здолати Ліверпуль і вийти в плей-офф ЛЧ.

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Ліга чемпіонів Зальцбург Зальцбург Ліверпуль Ліверпуль Зальцбург - Ліверпуль Юрген Клопп Юрген Клопп Ерлінг Холанд Ерлінг Холанд
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