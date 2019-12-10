Клопп оцінив рівень Холанда та озвучив рецепт нейтралізації бомбардира

Головний тренер англійського Ліверпуля Юрген Клопп поділився своїми враженнями від гри юного форварда австрійського Зальцбурга Ерлінга Холанда.

"Холанду всього 19 років, але це розкішний нападник. Як з ним впоратися? Спробувати позбавити його м'яча.

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Це дійсно неймовірно талановитий хлопець. Як і проти найкращих форвардів світу, потрібно намагатися залишити його "голодним". Але це не єдиний хороший гравець у складі Зальцбурга", – цитує коуча офіційний сайт УЄФА.

У нинішньому сезоні Ерлінг Холанд демонструє неймовірну результативність. У його активі вже 28 м'ячів у всіх турнірах (21 матч). У вівторок, 10 грудня, він спробує допомогти австрійському гранду здолати Ліверпуль і вийти в плей-офф ЛЧ.

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