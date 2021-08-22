"Цей хлопець – це сила природи, яка розвиває власну енергію. Він неймовірно цікавий гравець. До того ж, досить кумедний.

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Чи можливий перехід Ерлінга в Ліверпуль? У мене немає його номера", – цитує Клоппа Bild.

Портал transfermarkt оцінює 21-річного норвежця у 130 млн євро, а його чинний контракт з "джмелями" розрахований до літа 2024-го. У минулому сезоні Бундесліги Ерлінг провів 28 матчів, в яких забив 27 м'ячів.

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