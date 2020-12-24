Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп поділився хорошими новинами з лазарету команди перед матчем з Вест Бромвічем, який пройде 27 грудня.

"Тьягу зробив перші кроки для відновлення командних тренувань. Він не бере участі у повних тренуваннях, але впевнено рухається у правильному напрямку, і на жаль, після довгої відсутності ми не можемо з ним поспішати.

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Інші хлопці або далі до повернення, або ж ближче. Шакірі тренувався дуже добре, а Мілнер вчора провів повноцінне заняття. Сьогодні ми трішки адаптували його тренування. У нас ще є два дні для ухвалення рішення.

Все виглядає непогано. Тьягу точно не гратиме. Він спершу повинен пройти повноцінні тренування, а вже потім ми почнемо роздумувати над такою опцією. Надіюсь, до цього недовго чекати", – цитує Клоппа офіційний сайт Ліверпуля.

Зауважимо, перед матчем з ВБА "мерсисайдці" лідирують в АПЛ, випереджаючи найближчого опонента (Лестер) на 4 пункти.

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