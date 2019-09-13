Клопп отримав звання найкращого тренера АПЛ в серпні

Лідерство в чемпіонаті Англії подарувало наставнику Ліверпуля чергову індивідуальну нагороду.
Глядачі АПЛ не могли не відзначити наставника Ліверпуля і присвоїли Юргену Клоппу звання найкращого тренера за підсумками серпня, повідомляє офіційний сайт турніру.
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За нагороду також змагались Хосеп Гвардіола (Манчестер Сіті), Рой Ходжсон (Крістал Пелас) і Брендан Роджерс (Лестер).
Підопічні Клоппа виграли усі матчі серпня і заслужено очолили турнірну таблицю.
Наступний поєдинок Ліверпуль проведе вдома проти Ньюкасла 14 вересня, початок о 14:30.
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