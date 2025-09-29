Аль-Іттіхад після поразки від Аль-Насра (0:2) звільнив Лорана Блана з посади тренера. Як повідомляє Parsfootball, керівництво саудівського клубу розглядає кандидатуру Юргена Клоппа.

Німецький фахівець після відходу з Ліверпуля взяв паузу у тренерській кар'єрі. Наразі Клопп працює у структурі Red Bull як консультант. Однак список кандидатів на посаду головного тренера не обмежується Юргеном Клоппом. Аль-Іттіхад також у шорт-лист включив Хаві, Унаї Емері, Лучано Спаллетті та Сержіу Консейсау.

Нагадаємо, що у сезоні 2024/25 "тигри" здобули титул чемпіона Саудівської Аравії. Наразі Аль-Іттіхад перебуває на третьому місці, маючи дев'ять балів у своєму активі після чотирьох турів.

