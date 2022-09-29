Ібрагіма Конате та Джордан Хендерсон зможуть допомогти команді у найближчому матчі проти Брайтона, інформує Goal.

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Француз відновився після травми коліна, через яку пропустив 2 місяці. Хендерсон також не грав у останніх матчах Ліверпуля перед паузою, але вирішив свої проблеми з підколінним сухожиллям і навіть встиг трішки вийти на поле за збірну Англії. У лазареті команди Клоппа залишаються троє гравців – Робертсон, Кейта і Окслейд-Чемберлен.

Додамо, що Ліверпуль у суботу прийматиме Брайтон, початок о 17:00. Це буде дебют нового тренера "чайок" – Роберто Де Дзербі, який знайшов роботу після Шахтаря.

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