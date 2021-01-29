Клопп особисто бере участь у перемовинах щодо переходу Мбаппе у Ліверпуль
29 січня 18:28 - Читать на русском
У таборі Ліверпуля сподіваються оформити найгучніший трансфер літа.
Форвард ПСЖ Кіліан Мбаппе є однією з пріоритетних цілей Ліверпуля, повідомляє Canal+.
ПСЖ готовий виставити Мбаппе на трансфер за однієї умови
За інформацією джерела, наставник мерсисайдців Юрген Клопп особисто переконує оточення 22-річного француза, що Ліверпуль стане для нього найкращим вибором продовження кар'єри. У боротьбі за Кіліана також бере участь Реал.
У нинішньому сезоні Мбаппе провів 23 матчі, відзначився 16 голами та 9 асистами.
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