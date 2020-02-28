Клопп оригінально відреагував на слова Вернера про Ліверпуль

Німецький наставник Ліверпуля Юрген Клопп відреагував на висловлювання свого співвітчизника – нападника РБ Лейпциг Тімо Вернера – про можливий трансфер в англійський клуб.

"Мені немає чого сказати про це. Але я вважаю за краще, коли футболісти говорять про наш клуб у позитивному ключі, а не "Це останнє місце, куди я піду!".

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У цьому плані чудово, що він так реагує, але в іншому мені нічого сказати", – цитує Клоппа видання Liverpool Echo.

Нагадаємо, раніше з’явилась інформація, що Ліверпуль готовий активувати опцію викупу Вернера до кінця квітня, щоб заплатити РБ Лейпциг 58 млн євро і відразу почати переговори з форвардом. При цьому сам нападник підтвердив своє бажання перейти до мерсисайдського клубу, вважаючи Ліверпуль "найкращою командою у світі". До слова, 23-річний німецький футболіст отримав також пропозиції від Барселони та Манчестер Юнайтед.

Тімо Вернер перейшов у РБ Лейпциг зі Штутгарта у липні 2016 року за 14 млн євро. Контракт гравця з "биками" розрахований до 30 червня 2023 року. У поточному сезоні 23-річний форвард у 33 матчах у всіх турнірах забив 26 голів і віддав 10 результативних передач.

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