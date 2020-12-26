"Нам потрібен хтось як Хендо (Джордан Хендерсон – прим.), це зрозуміло, але бути капітаном на один матч... Я не усвідомлюю, як важливо це може бути для гравців. У цьому світі великий шум піднімають через все, і я не усвідомлював, що це велика історія для Трента чи щось таке.

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Правила такі. У нас є комітет з гравців. Капітанська пов'язка у Хендо, якщо він не грає, то вона переходить до Міллі (Джеймса Мілнера – прим.). Якщо вони обидва не грають, то це Вірджіл ван Дейк. Якщо ця трійця не грає, то це Джині Вейналдум.

Якщо всі вони не можуть зіграти, то зазвичай пов'язку отримує той, хто перебуває в клубі найдовше. Таке моє розуміння питання. Трент отримав її, тому що найдовше перебуває в клубі – на професіональному рівні, не враховуючи гру в молодіжці.

Звичайно, після цього я поговорив з Мо Салахом. Коли я зрозумів, що для нього ця ситуація виглядала не так добре, то я прояснив все. Потім він ще раз заговорив про це в інтерв'ю, але для мене це не проблема. Так, він був засмучений, але я зробив це неспеціально. Я просто зробив те, що зробив. Якщо я і припустився помилки, то тільки в тому, що не зробив Оріджі капітаном в той день", – наводить слова Клоппа Goal.

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