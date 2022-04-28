Те, про що сьогодні вдень повідомили англійські ЗМІ, стало реальністю. Юрген Клопп і його асистенти уклали нові контракти з клубом, повідомляє офіційний сайт Ліверпуля.

Деталі угоди не уточнюються, але раніше лунала інформація про угоду до 30 червня 2026 року. Попередні контракти тренерського штабу діяли до літа 2024-го.

"Є так багато слів, які я міг би використати, щоб описати те, що відчуваю зараз. У цьому місці є багато речей, які можна полюбити. Я знав це ще до приїзду сюди, а після цього лише переконуюся. Спитав себе: "Чи правильно для Ліверпуля, якщо я залишуся надовше?" Разом із помічниками дійшои висновку, що правильно", – заявив Юрген після підписання контракту.

Нагадаємо, Клопп очолив Ліверпуль у жовтні 2015-го – відповідно, тренер може відзначити 10-річний ювілей роботи в клубі. За цей час німець виграв чемпіонський титул АПЛ, Лігу чемпіонів, та ще по разу програв у фіналах ЛЧ і ЛЄ. У сезоні 2021/22 мерсисайдці вже виграли Кубок ліги, вийшли у фінал Кубка Англії, перебувають за крок від фіналу ЛЧ та посідають друге місце в АПЛ.

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