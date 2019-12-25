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Клопп одним словом підсумував 2019 рік

21:40 104 Читать на русском
Клопп одним словом підсумував 2019 рік
Юрген Клопп / Фото з відкритих джерел

Німецький наставник англійського Ліверпуля Юрген Клопп підбив підсумки тріумфального для Ліверпуля року.

"Прийшов час коротко оцінити підсумки цього неймовірного року для гравців, клубу і, звичайно, наших уболівальників. Думаю, ви вже знаєте, що я не з тих, хто озирається назад. Але як я можу ігнорувати те, що всі ми пережили в цьому році? У мене є тільки одне слово: вау!

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Я так пишаюся багатьма речами! Звичайно, по-перше, у кожного є шанс відсвяткувати виграні клубом трофеї. Поки я живий, ніколи не забуду ту ніч у Мадриді і наступний день в Ліверпулі, коли ми привезли кубок Ліги чемпіонів додому. Я пам'ятаю, як одного разу сказав, що місто "вибухне", коли ми виграємо трофей, але, думаю, я навіть трохи це недооцінив", – наводить слова Клоппа офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, Ліверпуль під керівництвом Клоппа у 2019 році виграв Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА та клубний чемпіонат світу.

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Англія Ліверпуль Ліверпуль Юрген Клопп Юрген Клопп
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