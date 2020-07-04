Клопп обурений скупістю АПЛ у питанні вручення золотих медалей – тренер Ліверпуля вирішить проблему за свій кошт

Наставник Ліверпуля Юрген Клопп вважає абсурдним правило АПЛ, яке передбачає золоті медалі лише для тих гравців, які провели мінімум 5 матчів у сезоні.

"Гадаю, краще переглянути правило і зробити так, щоб ви отримали медаль навіть якщо провели одну гру. П'ять матчів, я не знаю, чия це ідея. Я чую таке майже вперше і не думаю, що це гарне правило. Якщо люди не розуміють, наскільки важлива команда для перемоги в чемпіонаті, я не можу їм допомогти. Навіть якщо у вас немає ігор, ви повинні отримати медаль. Якщо ви другий воротар в команді, то у вас менше ігор, але вам також потрібна медаль.

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Ви тренуєтеся п'ять мільйонів разів на рік, і якщо ви не робите це на найвищому рівні, то у вас немає шансів виграти чемпіонат. І хтось вирішив, що вам потрібно п'ять ігор, щоб отримати медаль? Молоді хлопці (Елліот, Джонс та Вільямс – прим.) отримають медаль, однозначно, навіть якщо я виготовлю її сам. Вони можуть отримати мою медаль. Що це за правило? Ми повинні перемагати в футбольних матчах, ми не можемо виступати просто так. Вони заслуговують медалі і отримають їх – якщо не від Прем'єр-ліги, то від мене", – цитує Клоппа Goal.

Нагадаємо, Ліверпуль став чемпіоном за сім турів до фінішу, перервавши свою 30-річну паузу без "золота" АПЛ.

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