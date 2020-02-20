Клопп обрав альтернативний варіант на випадок зриву трансферу Вернера у Ліверпуль

Англійський Ліверпуль розглядає можливість придбання атакувального хавбека Вердера Мілота Рашіци.

Наставник мерсисайдців Юрген Клопп неодноразово спостерігав за грою 23-річного хавбека збірної Косово і залишився задоволений побаченим, інформує Bild.

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Англійський клуб вніс Рашіцу у список своїх інтересів, однак пріоритетним для Ліверпуля залишається трансфер нападника РБ Лейпциг Тімо Вернера.

Зазначимо, що Рашіца у поточному розіграші Бундесліги зіграв 18 матчів, у яких забив 7 голів та віддав 4 результативні передачі. В його контракті з Вердером прописана сума відступних у розмірі 38 млн євро.

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