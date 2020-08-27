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Клопп не впевнений у нових трансферах Ліверпуля цього літа

10:04 - Читать на русском
Клопп не впевнений у нових трансферах Ліверпуля цього літа
Юрген Клопп / Getty Images

Юрген Клопп попередив фанатів Ліверпуля, що список новачків клубу може виявитися вкрай скромним.

"Зараз, у часи коронавірусу, вам доведеться подумати п'ять разів, перш ніж здійснити трансфер, тому що ніхто не знає, що буде після цієї кризи. Ми завжди повинні звертати увагу на фінансовий аспект, адже ми точно не знаємо, скільки грошей у нас буде в наявності. Інші, здається, налаштовані щодо цього оптимістичніше. Достатньо глянути на Челсі.

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Є багато цікавих гравців, але я не можу сказати зараз, чи хтось потрібен нам. Я дуже задоволений своєю командою зараз. Якщо відбудеться щось, пов'язане з трансфером, то ми повинні все обдумати", – цитує Клоппа Goal.

Нагадаємо, цього літа Ліверпуль придбав лише захисника Олімпіакоса Костаса Цімікаса за 13 млн євро.

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Трансфери Ліверпуль Ліверпуль Англія Юрген Юрген Клопп Трансфери Ліверпуля
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