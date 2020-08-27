Клопп не впевнений у нових трансферах Ліверпуля цього літа

"Зараз, у часи коронавірусу, вам доведеться подумати п'ять разів, перш ніж здійснити трансфер, тому що ніхто не знає, що буде після цієї кризи. Ми завжди повинні звертати увагу на фінансовий аспект, адже ми точно не знаємо, скільки грошей у нас буде в наявності. Інші, здається, налаштовані щодо цього оптимістичніше. Достатньо глянути на Челсі.

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Є багато цікавих гравців, але я не можу сказати зараз, чи хтось потрібен нам. Я дуже задоволений своєю командою зараз. Якщо відбудеться щось, пов'язане з трансфером, то ми повинні все обдумати", – цитує Клоппа Goal.

Нагадаємо, цього літа Ліверпуль придбав лише захисника Олімпіакоса Костаса Цімікаса за 13 млн євро.

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