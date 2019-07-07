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Клопп не виключає можливості очолити збірну Німеччини, – агент наставника

7 липня 18:18 424 Читать на русском
Клопп не виключає можливості очолити збірну Німеччини, – агент наставника
Юрген Клопп / ФК Ліверпуль

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп може продовжити контракт з мерсисайдцями. Наставник не виключає роботи у збірній Німеччини.

"Одного разу Юрген сказав, що Йоахім Льов не працюватиме вічно у збірній Німеччини, і для Клоппа ця робота є одним із варіантів для продовження кар'єри.

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Ліверпуль хоче продовжити з ним контракт. Важко оцінити його вартість. Як можна працювати тренером, який збільшив вартість клубу з 900 млн до 2,8 млрд фунтів?", – сказав агент Клоппа Марк Кошіцке виданню Welt.

Чинний контракт наставника з Ліверпулем діє до 2021 року, але клуб хоче його продовжити після тріумфу в Лізі чемпіонів.

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