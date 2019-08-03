Клопп: Не розумію, чому АПЛ стартує настільки рано

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп розкритикував календар англійської Прем'єр-ліги.

"Я розмовляв з Карло Анчелотті. В Серії А, як і в АПЛ, виступають 20 команд, але в них сезон починається 24 серпня.

Каліду Кулібалі разом з Садьйо Мане виступав на Кубку африканських націй. У нього є 4 тижні відпустки, він ще й близько не повертається до тренувань. Я не розумію, чому ми починаємо сезон настільки рано. АПЛ – це чудовий продукт, але в такому ранньому старті немає жодного сенсу.

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Я люблю футбол. Я вважаю, що ми можемо грати щотижня, але хоч хтось повинен думати про гравців. На жаль, ніхто цього не робить. Я намагаюся про це поговорити, однак все зводиться до того, що ніби шукаю виправдання. Ніхто в Англії не думає про цю проблему", – цитує обуреного Клоппа ESPN.

Нагадаємо, що сезон в АПЛ стартує наступного тижня, а вже завтра Ліверпуль і Манчестер Сіті розіграють Суперкубок Англії. Початок гри – о 17:00 за Києвом. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

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