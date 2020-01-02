Клопп не очікує активного трансферного вікна від Ліверпуля

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп розповів про плани клубу щодо підписання гравців взимку.

"Гадаю, щороку відбувається одне й те ж. Мене запитують: "Чи підпишете ви центрального захисника?", а я відповідаю: "Так". Але минає два тижні – "Ні". Це завжди дещо хитро.

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Можливо, ми не будемо мати надто багато справ під час трансферного вікна. Ми ще подивимося, але малоймовірно, що у нас буде велика кількість новачків", – цитує Клоппа Independent.

Нагадаємо, один зимовий трансфер Ліверпуль вже встиг оформити. "Червоні" підписали японського нападника Зальцбурга Такумі Мінаміно за 7,25 млн фунтів.

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