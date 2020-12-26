Клопп назвав єдину причину, яка може його змусити покинути Ліверпуль
Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп поміркував щодо можливості свого відходу з клубу.
"Ми всі можемо шукати щось нове, якщо захочемо, але для мене єдина причина для відходу з Ліверпуля – це негода.
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Які ще є причини? Це один із найсильніших клубів світу. Ми платимо гравцям, може, не найбільше в світі, але платимо добре, у нас приголомшливий стадіон з неймовірними уболівальниками по всьому світу. Наш колір – червоний, а це найкращий колір. Так які є причини?
Не можна змусити людей залишитися. Ми ніколи цього і не робили, до слова. Суть у виборі правильного моменту. Ми вносимо зміни до складу і наводимо гравців, а якщо гравець хоче піти, ми не створюємо йому перешкод. Я просто не розумію, з чого б їм хотілося йти", – наводить слова Клоппа Goal.
Нагадаємо, раніше з'явились чутки, що зірка мерсисайдців Мохамед Салах може перебратись до Реала, проте Клопп заперечив цю інформацію.
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