"Авжеж, я можу в це повірити. Я був на матчі, все бачив. Перш за все ви повинні сказати, що Вілла зіграла дуже добре. Вони були дуже потужними, винахідливими і наполегливими. Ми не були. У нас були великі шанси, якими ми не скористались, але коли ви пропускаєте сім, то я не впевнений, що ви можете сказати – могло б бути 7:7. Очевидно, ми зробили занадто багато грубих помилок. Це почалося з першого голу.

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Ми губили м'ячі в небезпечній зоні і не захищалися належним чином. Схоже, ми втратили структуру після 1:0. Це не виправдання. Зазвичай ви можете програвати 0:1, але робите те, що планували. Втім, ми не захищались належним чином, тому кожен втрачений нами м'яч завершувався небезпечною контратакою.

Ось чому ми пропустили, три голи залетіли після рикошетів. Це нефарт, але не випадковість, тому що це показує, наскільки слабким був наш захисний блок. Звинувачувати можу лише себе, нас, більше нікого", – цитує Клоппа ВВС.

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