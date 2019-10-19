Клопп назвав ціль Ліверпуля у матчі проти Манчестер Юнайтед – німець думає не лише про перемогу

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп дав коментар напередодні виїзного матчу 9-го туру АПЛ проти Манчестер Юнайтед.

"Якщо Ман Юнайтед хоче змінити ситуацію в цьому сезоні, ми повинні зробити так, щоб це не сталося на цьому тижні.

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Ми не нервуємо через переможну серію та історію, яку можемо написати. Відчуваємо себе розслаблено і амбітно. З повагою ставимося до суперника. Налаштовуємося на найкращий МЮ, з яким можемо зустрітися.

Тиск на Уле Гуннара Сульшера? Хочу, щоб у кожного тренера було достатньо часу, але жоден клуб не хоче чекати, поки прийде успіх. Після моїх перших 29 матчів не було 100-відсоткової впевненості, що я ідеально підходжу Ліверпулю", – наводить слова Клоппа Liverpool Echo.

Нагадаємо, поєдинок Манчестер Юнайтед – Ліверпуль відбудеться 20 жовтня, початок о 18:30. "Червоні дияволи" спробують перервати вражаючу переможну серію підопічних Юргена Клоппа, яка налічує вже вісім матчів.

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