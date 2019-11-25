Клопп назвав своїх фаворитів на отримання "Золотого м’яча"

Німецький наставник англійського Ліверпуля Юрген Клопп поділився думками щодо майбутнього вручення "Золотого м’яча".

"Якщо давати "Золотий м'яч" найкращому футболісту цілого покоління, то він завжди повинен діставатися Ліонелю Мессі. Але якщо дати нагороду найкращому гравцеві минулого сезону – володарем повинен стати Вірджил ван Дейк.

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Не знаю, як це буде вирішуватися, але я бачу це саме так. Найкращий гравець в цілому? Це Ліонель. Найкращий гравець минулого сезону? Це Вірджил. Подивимось", – наводить слова Клоппа видання Sky Sports.

Нагадаємо, володар "Золотого м'яча" за підсумками цього року стане відомий у грудні.

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