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Клопп назвав своїх фаворитів на отримання "Золотого м’яча"

09:29 301 Читать на русском
Клопп назвав своїх фаворитів на отримання "Золотого м’яча"
Юрген Клопп / Фото з відкритих джерел

Німецький наставник англійського Ліверпуля Юрген Клопп поділився думками щодо майбутнього вручення "Золотого м’яча".

"Якщо давати "Золотий м'яч" найкращому футболісту цілого покоління, то він завжди повинен діставатися Ліонелю Мессі. Але якщо дати нагороду найкращому гравцеві минулого сезону – володарем повинен стати Вірджил ван Дейк.

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Не знаю, як це буде вирішуватися, але я бачу це саме так. Найкращий гравець в цілому? Це Ліонель. Найкращий гравець минулого сезону? Це Вірджил. Подивимось", – наводить слова Клоппа видання Sky Sports.

Нагадаємо, володар "Золотого м'яча" за підсумками цього року стане відомий у грудні.

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Теги
Англія Юрген Клопп Юрген Клопп Золотий м'яч Ліонель Мессі Ліонель Мессі Вірджил ван Дейк Вірджил ван Дейк Ліверпуль Ліверпуль
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