Клопп назвав стадіон, який ненавидить найбільше

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп назвав арену, яка принесла йому найбільше негативних емоцій за всю кар'єру.

Наставник мерсисайдців відчуває найбільший тиск не в Англії і не в рідній Німеччині.

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"Я не впевнений, що це найкращий стадіон для гри, але арена, на якій я ненавиджу грати найбільше – це стадіон Севільї. На ньому панує така атмосфера... Насправді це комплімент!" – наводить жартівливий коментар Клоппа Marca.

До слова, німецький фахівець за свою кар'єру жодного разу не перемагав на Рамон Санчес Пісхуані, який є домашньою ареною андалусійського клубу.

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