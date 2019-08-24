Клопп назвав слабку сторону Обамеянга – несподівана відповідь

Наставник Ліверпуля оцінив рівень свого колишнього підопічного перед очним протистоянням у третьому турі АПЛ.

"Уже минуло чотири роки з тих пір, як я працював з ним в дортмундській Борусії. Всі знають все про всіх, так що ніяких сюрпризів чекати не доводиться.

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У Обамеянга насправді немає слабких сторін, за винятком стилю одягу. У матчах, які ми провели проти Арсенала, нам вдавалося його стримувати, але через його швидкість гарантувати це на 100 відсотків неможливо.

Це дійсно важко. Ми розуміємо, що нам потрібно попрацювати над цим, впоратися з ним. Нам вдавалося це в минулому, тепер потрібно зробити це знову і створити свої моменти", – цитує Клоппа Goal.

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Нагадаємо, матч між Ліверпулем та Арсеналом відбудеться сьогодні (24 серпня) о 19:30 за київським часом.