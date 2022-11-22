Юрген Клопп заявив, що пішов із дортмундської Борусії у 2015 році через Томаса Тухеля.

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп дав велике інтерв'ю німецькій радіокомпанії WDR, і розкрив причину свого відходу з дортмундської Борусії у 2015 році.

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"Я досі пам'ятаю причину цього рішення – вся справа була в Томасові Тухелі, який збирався очолити Гамбург. Керівництво Борусії схаменулося: "Хвилиночку! Тухель збирається до Гамбургу? Ми маємо його перехопити, і зробити це негайно!" Тому я залишив свою посаду трохи раніше, ніж планувалося", – зазначив Клопп.

Нагадаємо, що Тухель замінив Клоппа на посаді наставника Борусії у сезоні 2015/16. Сам Клопп подався тренувати Ліверпуль.

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