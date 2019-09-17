Клопп назвав найкращу команду у світі – і це не Ліверпуль

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп розповів, чому не вважає свою команду найкращою в Європі, незважаючи на перемогу у Лізі чемпіонів в минулому сезоні.

"У світі багато сильних команд, потрібно постійно відповідати високому рівню. Ми не можемо бути найкращим клубом у Європі, тому що найкращим у світі є Манчестер Сіті. Ми, я чув, на одній планеті. У минулому сезоні ми були дуже хороші. Але не думаю, що ми дійшли до того, аби називатися найкращим клубом у Європі, хоча в якісь моменти відмінно грали, тому і виграли Лігу чемпіонів.

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Ми виграли Лігу чемпіонів досить давно. Три-чотири місяці тому. Питання в тому, чи будуть команди грати проти нас інакше. Поняття не маю, якщо чесно. Ніколи не починав сезон у Лізі чемпіонів в якості переможця. Сподіваюся, ми готові", – цитує німецького фахівця BBC.

Після 5 турів Ліверпуль очолює турнірну таблицю Прем'єр-ліги, набравши 15 очок. Манчестер Сіті йде наступним, маючи в активі 10 балів.

Нагадаємо, сьогодні мерсисайдці на виїзді проведуть свій стартовий матч у сезоні Ліги чемпіонів з Наполі, початок – о 22:00 за київським часом.

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