"Мохамеда Салаха я бачу щодня, і для мене він – найкращий гравець зараз. Стабільність неймовірна, він стає кращим. 32-33 роки – найкращий вік футболіста. Мо наближається до цього, коли ти краще розумієш гру, бачиш поле та аналізуєш ситуації задовго до того, як вони відбудуться.

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Звичайно, найтоповіший тренер не я. Я знаю свої слабкі сторони. Що б це не означало, точно не знаю, що означає бути найкращим тренером. Я є ніхто без мого штабу. Та й сам не хочу ним бути. Для мене найкращий наставник у світі Пеп Гвардіола. Проти нього реально складно грати", – цитує Клоппа Liverpool Echo.

До слова, Ліверпуль німецького фахівця наразі розташувався другим у турнірній таблиці АПЛ, Манчестер Сіті іспанця – третій.

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