Клопп назвав команди, за матчами яких слідкує – їх лише 6

Наставник Ліверпуля Юрген Клопп розповів, матчі яких команд переглядає на дозвіллі.

"Я завжди намагаюся дивитися матчі Борусії Д, оскільки з цією командою мене дуже багато що пов'язує. Те ж саме можу сказати про Майнц, хоча тут справа не тільки в тому, що це моя колишня команда, але і в тому, що мені подобається стиль команди Сандро Шварца.

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Що ж стосується команд, з якими мене нічого не пов'язує, то я отримую задоволення від ігор Манчестер Сіті, Барселони, Тоттенхема і Вердера", – цитує Клоппа прес-служба Ліверпуля.

У п'ятницю, 26 квітня, Ліверпуль постарається обіграти Хаддерсфілд в матчі 26-го туру АПЛ і повернути собі перше місце в турнірній таблиці.

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