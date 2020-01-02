Клопп назвав головну проблему VAR

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп оцінив роботу VAR та назвав недолік системи відеопомічника.

"Суперечливі рішення через VAR – не найбільша проблема в світі. Головна проблема полягає в тому, що проходить півгодини, поки арбітри визначать, чи були нігті на ногах в офсайді.

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У нас відбулася зустріч з УЄФА – лінію положення поза грою зроблять ширшою. Тому незабаром рішення стосовно офсайдів покращаться", – цитує Клоппа Liverpool Echo.

Зазначимо, що ФІФА заявила про бажання змінити правило офсайду. За новим правилом положення поза грою фіксуватимуть лише у випадку, коли між атакувальним гравцем та захисником буде виявлено "очевидний просвіт".

Додамо, що деякі експерти виступають проти використання VAR. На їхню думку, це негативно впливає на динаміку гри.

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