Клопп назвав фаворитів Ліги чемпіонів

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп розповів, кого вважає претендентами на перемогу в поточному сезоні Ліги чемпіонів.

"Для мене головні фаворити серед решти команд – Баварія і Манчестер Сіті. Це була б цікава гра. Не знаю, чи вийде такий фінал, можливо, вони зустрінуться раніше або трапиться щось ще.

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Всім потрібна удача для перемоги в такому турнірі, але я завжди говорив, що якщо ти хочеш виграти Лігу чемпіонів, потрібно підготувати оптимальний склад до фіналу турніру. Я не кажу, що у інших команд немає шансів, але саме у Баварії і Манчестер Сіті їх більше. Я так вважаю.

Однак жодна команда в світі не ідеальна. Манчестер Сіті не ідеальний, Баварія не ідеальна, ми теж не ідеальні, але щоб виграти Лігу чемпіонів потрібно бути майже ідеальним. Я подивлюся цей турнір, який буде швидкоплинним в цьому сезоні. Це буде дуже цікаво. На жаль, Ліверпуль вже не буде грати", – наводить слова Клоппа в коментарі Goal.

Нагадаємо, що Ліверпуль вже вилетів з Ліги чемпіонів, поступившись Атлетіко в 1/8 фіналу (2:3).

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