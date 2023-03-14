Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп продовжує вірити в прохід своєї команди до чвертьфіналу Ліги чемпіонів, незважаючи на поразку в першому матчі від Реала з рахунком 2:5.

"Три тижні тому після першої гри я сказав, що Реал уже пройшов далі. Але ми знаємо, що є матч, який ще тільки належить зіграти. Навіть якщо ми маємо лише 1% шансу, ми повинні спробувати.

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Якщо ми здатні здивувати самих себе в негативному ключі, то і в позитивному зможемо. Зрозуміло, що ми приїхали в Мадрид не зі словами: "Бережіться, ми йдемо". Але ми тут, щоб виграти цю гру.

У другому таймі першої зустрічі для нас проблемою стали контратаки. Ми не могли нейтралізувати Вінісіуса і Бензема назовсім, але довгий час нам це вдавалося.

З точки зору тактики, нам потрібно діяти дуже активно – з м'ячем і без нього. Пресинг у виконанні півзахисту має бути видатним. Ми повинні ризикувати, але уникати контратак.

Нам нічого втрачати. Це краще, ніж, коли можеш втратити все. Ми можемо програти окремий матч, ми це вже бачили, нам це не подобається. Я б віддав перевагу ситуації, у якій знаходиться Карло Анчелотті – коли потрібно захистити перевагу в три голи.

Реал ніколи не втрачає впевненості в собі, це величезна навичка для команди. Ніщо не може негативно позначитися на них. Це класно. Вся справа в менталітеті. Я їх поважаю, вони фантастична команда", – цитує Клоппа офіційний сайт УЄФА.

Матч Реал – Ліверпуль відбудеться в середу, 15 березня.

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