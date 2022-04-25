"Суперник ускладнював нам життя, ми не могли пройти їхню останню лінію оборони. Нам не вистачало руху. Ми діяли недостатньо швидко, пасували в зони, де суперник мав по дев'ять гравців. Пікфорд тримав м'яч по п'ять хвилин щоразу, коли той потрапляв до нього, тому ми не могли упіймати ритм, щоб зламати їхній низький блок. Ми чекали від Евертона такої гри.

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Кількість здобутих нами перемог за останні місяці просто нереальна. Потрібно працювати. Хлопці знову зробили це, і я дуже задоволений. Якщо хтось вважає, що такі матчі будуть даватися нам легко, хочу перепросити, але такого не буде. Однак за такої атмосфери на стадіоні, як сьогодні, впоратися з нами протягом 95 хвилин буде дуже важко.

Для Евертона ситуація після відставки Бенітеса стала складнішою через результати і подібні речі. Думаю, коли Рафа був там, все було трохи не так. Тоді ще була деяка відстань між Евертоном та зоною вильоту. Сподіваюся, вони залишаться в АПЛ, тому що мерсисайдське дербі завжди повинне бути в календарі", – сказав Клопп в ефірі BBC Sport.

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